ATP - Finals

Darren Cahill : « Nous essayons d’ap­prendre des meilleurs, de Federer, Djokovic, Nadal. Nous voulons que Jannik joue son meilleur tennis à 2830 ans et nous posons les bases pour cela »

Coach de Sinner aux côtés de Simone Vagnozzi, Darren Cahill a bien voulu livrer ses impres­sions sur cette finale victo­rieuse de son « poulain ».

« Simone et Jannik ont fait un travail incroyable sur leur service depuis l’US Open. Jannik sert plus près des lignes, ce qui lui permet de marquer plus de points gratuits. Carlos et Jannik ne se laissent aucun répit quand ils s’af­frontent, un peu comme Federer à l’époque, qui tenait un service en 40 secondes, mettant ainsi beau­coup de pres­sion. Nous essayons d’ap­prendre des meilleurs, de Roger, Djokovic, Nadal. Nous pensons qu’il y a encore des domaines dans son jeu où il peut s’amé­liorer. Nous voulons qu’il joue son meilleur tennis à 28:30 ans et nous posons les bases pour cela. C’était une grande victoire d’équipe »

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 09:50

