S’il a perdu ses deux premiers matchs de poule face à Jannik Sinner (6−3, 6–4) et Daniil Medvedev (6−2, 6–4), Alex de Minaur apprécie sa première parti­ci­pa­tion au Masters.

« Cela fait un moment que j’ai pour objectif de me quali­fier pour les finales de fin d’année. C’est une sorte de récom­pense pour la constance dont j’ai fait preuve tout au long de l’année. C’est quelque chose dont j’ai toujours voulu faire partie. Jusqu’à présent, l’ex­pé­rience a été incroyable, qu’il s’agisse du simple fait d’être ici, des fans, de la façon dont nous sommes traités. Tout a été formi­dable, sauf mes résul­tats jusqu’à présent (sourire). En fin de compte, il reste encore un match et beau­coup de choses à jouer. C’est dans ma nature d’aller sur le terrain et de me donner à nouveau à 150 %. J’espère que je pourrai finir en beauté… », a déclaré l’Australien qui affron­tera Taylor Fritz ce jeudi.