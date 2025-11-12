Il y a des défaites qui font plus mal que les autres. Celle encaissée par Alex De Minaur ce mardi soir face à Lorenzo Musetti en fait clai­re­ment partie. Alors qu’il menait 5 jeux à 3 dans l’ul­time set avec plusieurs occa­sion de double break, l’Australien s’est fina­le­ment effondré, encais­sant quatre jeux d’affilée.

Après avoir expliqué en confé­rence de presse d’après match qu’il avait des pensées assez sombres, le 7e joueur mondial a égale­ment évoqué l’im­pact sur son équipe

« Je vais juste discuter avec mon équipe et essayer de régler ces problèmes, car ce sont des problèmes qui ne peuvent pas conti­nuer à se produire. Je veux dire, si je veux vrai­ment passer à l’étape suivante de ma carrière, je ne peux pas perdre ces matchs. Je ne peux tout simple­ment pas. J’ai l’im­pres­sion d’en avoir perdu beau­coup cette année. Plus que tout, cela en arrive à un point où cela me détruit mentalement. »