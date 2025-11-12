Il y a des défaites qui font plus mal que les autres. Celle encaissée par Alex De Minaur ce mardi soir face à Lorenzo Musetti en fait clairement partie. Alors qu’il menait 5 jeux à 3 dans l’ultime set avec plusieurs occasion de double break, l’Australien s’est finalement effondré, encaissant quatre jeux d’affilée.
Après avoir expliqué en conférence de presse d’après match qu’il avait des pensées assez sombres, le 7e joueur mondial a également évoqué l’impact sur son équipe
« Je vais juste discuter avec mon équipe et essayer de régler ces problèmes, car ce sont des problèmes qui ne peuvent pas continuer à se produire. Je veux dire, si je veux vraiment passer à l’étape suivante de ma carrière, je ne peux pas perdre ces matchs. Je ne peux tout simplement pas. J’ai l’impression d’en avoir perdu beaucoup cette année. Plus que tout, cela en arrive à un point où cela me détruit mentalement. »
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 16:16