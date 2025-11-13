Alex De Minaur est du genre têtu.

Vainqueur de Taylor Fritz à l’oc­ca­sion du dernier match de poule sur le Masters de Turin, Alex De Minaur a de belles chances de se quali­fier pour les demi‐finales. Pour cela, il doit compter sur une victoire de Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti ce jeudi soir.

Mais visi­ble­ment, l’Australien n’ar­rive toujours pas à croire qu’il peut accéder au dernier carré.

« Je ne sais pas. En arri­vant, je n’en avais aucune idée. On m’a répété la situa­tion sur le court. Je n’ar­rive toujours pas à y croire. Jusqu’à présent, je ne crois pas avoir une réelle chance de passer. Comme je l’ai dit, je me suis fait une raison. Je suis fier de mes efforts aujourd’hui (jeudi). Quoi qu’il arrive ce soir, ça arri­vera. Je n’ai­me­rais rien de plus, sincè­re­ment, rien de plus que de pouvoir décon­necter complè­te­ment et ne plus y penser une seule seconde. Mais est‐ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas (sourire). Je vais devoir attendre pour voir. Je ne sais pas si nous allons commander le service d’étage dans notre chambre d’hôtel, regarder le match tous ensemble, vivre et mourir à chaque point, ou si nous allons essayer de sortir dîner, oublier tout ça et simple­ment profiter d’une bonne journée au bureau. Je ne peux pas vous le dire pour l’instant. »