Premier remplaçant sur cette édition 2026 du Masters de Turin, Alex De Minaur ronge son frein en coulisses en attendant un éventuel forfait, ce qui semble désormais peu probable après la fin de la deuxième phrase de groupe.
L’Australien en profite pour analyser le jeu de ses potentiels adversaire, dont un certain Carlos Alcaraz, impressionnant ce mercredi contre Medvedev et d’ores et déjà qualifié pour les demi‐finales. Et selon lui, l’Espagnol a spécifiquement progressé dans un domaine ces derniers mois.
« J’ai failli l’emporter une fois à Barcelone contre lui, mais je pense que chaque fois que je l’ai affronté, il s’est encore amélioré. Je pense que l’un des aspects de son jeu qu’il a particulièrement perfectionné ces derniers temps, c’est son revers le long de la ligne. Il parvient à le frapper avec beaucoup de précision, ce qui le rend sans aucun doute beaucoup plus dangereux, surtout sur ces surfaces. »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 12:40