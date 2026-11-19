Premier rempla­çant sur cette édition 2026 du Masters de Turin, Alex De Minaur ronge son frein en coulisses en atten­dant un éven­tuel forfait, ce qui semble désor­mais peu probable après la fin de la deuxième phrase de groupe.

L’Australien en profite pour analyser le jeu de ses poten­tiels adver­saire, dont un certain Carlos Alcaraz, impres­sion­nant ce mercredi contre Medvedev et d’ores et déjà qualifié pour les demi‐finales. Et selon lui, l’Espagnol a spéci­fi­que­ment progressé dans un domaine ces derniers mois.

« J’ai failli l’emporter une fois à Barcelone contre lui, mais je pense que chaque fois que je l’ai affronté, il s’est encore amélioré. Je pense que l’un des aspects de son jeu qu’il a parti­cu­liè­re­ment perfec­tionné ces derniers temps, c’est son revers le long de la ligne. Il parvient à le frapper avec beau­coup de préci­sion, ce qui le rend sans aucun doute beau­coup plus dange­reux, surtout sur ces surfaces. »