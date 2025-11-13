Deux jours après sa terrible défaite contre Lorenzo Musetti, où il avait reconnu être détruit menta­le­ment, Alex De Minaur a réagi comme un champion.

Opposé à Taylor Fritz ce jeudi et dans l’obli­ga­tion de s’im­poser en deux manches pour conserver l’es­poir d’une quali­fi­ca­tion en demi‐finales, l’Australien a réussi son pari avec une victoire, 7–6(3), 6–3, après 1h35 de jeu.

Alex De Minaur, that is CLUTCH 🙌



A 7–6 6–3 win over Fritz keeps his #NittoATPFinals dream alive ! pic.twitter.com/gqSzJmWQu5 — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2025

Désormais, la donne est simple pour le 7e joueur mondial : en cas de victoire d’Alcaraz contre Musetti ce jeudi soir, il sera qualifié pour le dernier carré. Dans le cas inverse, il sera éliminé.