Jannik Sinner n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers après son sacre sur le Rolex Paris Masters.
À cinq jours de défendre son titre sur le Masters de Turin, l’Italien est déjà arrivé sur les installations du tournoi des maîtres afin de préparer au mieux cette grande et ultime échéance de la saison.
« Hi everyone, I’ve just arrived in Torino and I couldn’t wait. Little by little, we’ll get back to work and very soon we’ll see each other on the court again »— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) November 4, 2025
🇮🇹🎱🦊pic.twitter.com/YdRY35MutU
« Bonjour à tous, je viens d’arriver à Turin et j’étais impatient. Petit à petit, nous allons reprendre le travail et très bientôt, nous nous reverrons sur le terrain », a déclaré le 2e joueur mondial à son arrivée dans le Piémont.
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 14:51