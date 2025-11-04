AccueilATPATP - FinalsDeux jours après son titre à Paris, Jannik Sinner ne perd pas...
ATP - Finals

Deux jours après son titre à Paris, Jannik Sinner ne perd pas de temps : « J’étais impatient »

Thomas S
Par Thomas S

-

196

Jannik Sinner n’a pas l’in­ten­tion de se reposer sur ses lauriers après son sacre sur le Rolex Paris Masters.

À cinq jours de défendre son titre sur le Masters de Turin, l’Italien est déjà arrivé sur les instal­la­tions du tournoi des maîtres afin de préparer au mieux cette grande et ultime échéance de la saison. 

« Bonjour à tous, je viens d’ar­river à Turin et j’étais impa­tient. Petit à petit, nous allons reprendre le travail et très bientôt, nous nous rever­rons sur le terrain », a déclaré le 2e joueur mondial à son arrivée dans le Piémont. 

Publié le mardi 4 novembre 2025 à 14:51

