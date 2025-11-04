Jannik Sinner n’a pas l’in­ten­tion de se reposer sur ses lauriers après son sacre sur le Rolex Paris Masters.

À cinq jours de défendre son titre sur le Masters de Turin, l’Italien est déjà arrivé sur les instal­la­tions du tournoi des maîtres afin de préparer au mieux cette grande et ultime échéance de la saison.

« Hi everyone, I’ve just arrived in Torino and I couldn’t wait. Little by little, we’ll get back to work and very soon we’ll see each other on the court again »



« Bonjour à tous, je viens d’ar­river à Turin et j’étais impa­tient. Petit à petit, nous allons reprendre le travail et très bientôt, nous nous rever­rons sur le terrain », a déclaré le 2e joueur mondial à son arrivée dans le Piémont.