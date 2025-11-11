L’organisation du Masters de Turin et la fédération italienne de tennis ont annoncé pas une mais deux très mauvaises nouvelles ce mardi.
En effet, deux spectateurs, respectivement âgés de 70 et 78 ans, sont brutalement décédés en marge de la deuxième journée du tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison. Tous deux victimes d’une crise cardiaque, ils n’ont pas pu être réanimés.
« La Fédération italienne de tennis et l’ATP adressent leurs plus sincères condoléances à la suite du décès tragique de deux spectateurs survenu hier lors des ATP Finals de Turin. Le personnel médical et les secours présents sur place sont intervenus immédiatement, apportant toute l’assistance possible. Malgré une prise en charge rapide et un transfert à l’hôpital, les deux personnes sont malheureusement décédées », indique un communiqué commun des deux instances. Terrible.
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 14:40