L’organisation du Masters de Turin et la fédé­ra­tion italienne de tennis ont annoncé pas une mais deux très mauvaises nouvelles ce mardi.

En effet, deux spec­ta­teurs, respec­ti­ve­ment âgés de 70 et 78 ans, sont bruta­le­ment décédés en marge de la deuxième journée du tournoi réunis­sant les huit meilleurs joueurs de la saison. Tous deux victimes d’une crise cardiaque, ils n’ont pas pu être réanimés.

« La Fédération italienne de tennis et l’ATP adressent leurs plus sincères condo­léances à la suite du décès tragique de deux spec­ta­teurs survenu hier lors des ATP Finals de Turin. Le personnel médical et les secours présents sur place sont inter­venus immé­dia­te­ment, appor­tant toute l’as­sis­tance possible. Malgré une prise en charge rapide et un trans­fert à l’hô­pital, les deux personnes sont malheu­reu­se­ment décé­dées », indique un commu­niqué commun des deux instances. Terrible.