Alors qu’il souffre d’une gêne à la cuisse depuis son deuxième match de poules contre Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz est bel et bien en finale du Masters !

Et pour­tant, il était même mené un set à zéro par un excellent Ben Shelton en demies ce samedi, dans la revanche de la finale de Paris.

Sans que l’on sache s’il jouait plei­ne­ment libéré, après un début de match compliqué, l’Espagnol a tota­le­ment inversé la situation.

Patient et de plus en plus solide au fil du match, Alcaraz a terminé en beauté avec un tie‐break parfait au bout de en 2h de jeu : 3–6, 6–3, 7–6(1). Il enchaîne une 13e victoire consé­cu­tive en indoor.

📊 Carlos Alcaraz 🇪🇸 sur dur inté­rieur en 2026 :



🇦🇹 Vienne

✅ vs Khachanov (N°24)

✅ vs Basilashvili (N°95)

✅ vs Paul (N°14)

✅ vs Medvedev (N°5)

🏆 vs De Minaur (N°10)



🇫🇷 Paris

✅ vs Michelsen (N°35)

✅ vs Fritz (N°12)

✅ vs Ruud (N°23)

🏆 vs Shelton (N°4)



🎱 Masters

✅ vs… pic.twitter.com/yrUYjmbLRV — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 21, 2026

Pour tenter de remporter son premier titre aux ATP Finals, Carlos Alcaraz affron­tera dimanche Alexander Zverev ou Daniil Medvedev.