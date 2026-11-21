Alors qu’il souffre d’une gêne à la cuisse depuis son deuxième match de poules contre Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz est bel et bien en finale du Masters !
Et pourtant, il était même mené un set à zéro par un excellent Ben Shelton en demies ce samedi, dans la revanche de la finale de Paris.
Sans que l’on sache s’il jouait pleinement libéré, après un début de match compliqué, l’Espagnol a totalement inversé la situation.
Patient et de plus en plus solide au fil du match, Alcaraz a terminé en beauté avec un tie‐break parfait au bout de en 2h de jeu : 3–6, 6–3, 7–6(1). Il enchaîne une 13e victoire consécutive en indoor.
Pour tenter de remporter son premier titre aux ATP Finals, Carlos Alcaraz affrontera dimanche Alexander Zverev ou Daniil Medvedev.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.