Alors qu’il aura l’op­por­tu­nité de glaner un sixième titre sur le Masters, comme Roger Federer, ce dimanche en finale, Novak Djokovic pour­rait égale­ment faire coup double en rempor­tant un énorme chèque de 4,7 millions d’euros promis au vain­queur resté invaincu durant cette semaine turinoise.

En confé­rence de presse suite à sa victoire face à Taylor Fritz ce samedi, le Serbe, inter­rogé sur cette somme phara­mi­neuse, a répondu de la meilleure des manières tout en s’ap­puyant sur son expé­rience personnelle.

« C’est toute l’in­for­ma­tion publique. Bien sûr, les gens peuvent voir combien d’argent nous gagnons. Ce dont les médias ne parlent pas, ce sont toutes les taxes et autres dépenses. Je ne peux pas venir ici et parler d’argent comme si c’était un problème dans ma vie. J’ai eu beau­coup de chance. C’est une consé­quence de mon tennis et des succès que j’ai eus, avec ma famille et mon équipe. Chaque euro que j’ai gagné l’a été à travers la sueur et les larmes. Je ne tiens rien pour acquis parce que je sais ce que c’est que de n’avoir rien sur la table, cinq membres de la famille, la guerre et les sanc­tions. N’oublions pas d’où je viens et l’époque à laquelle j’ai grandi. Je sais ce que c’est que d’être dans la situa­tion opposée, ce qui m’aide à appré­cier encore plus ce que je gagne. »