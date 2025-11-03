Alors que Novak Djokovic n’a toujours pas confirmé sa participation au Masters de Turin (9 au 16 novembre), le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a vendu la mèche dans un communiqué.
« Nous avons la confirmation que Djokovic jouera à Turin », a assuré le patron du tennis italien.
Une excellente nouvelle pour les fans, en attendant l’annonce officielle du joueur serbe, actuellement inscrit à l’ATP 250 d’Athènes cette semaine.
Italian Tennis Federation presidente says that Novak Djokovic WILL play the ATP Finals next week. https://t.co/Jt5jhG1iKq— José Morgado (@josemorgado) November 3, 2025
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 16:56