Alors que Novak Djokovic n’a toujours pas confirmé sa parti­ci­pa­tion au Masters de Turin (9 au 16 novembre), le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a vendu la mèche dans un communiqué.

« Nous avons la confir­ma­tion que Djokovic jouera à Turin », a assuré le patron du tennis italien.

Une excel­lente nouvelle pour les fans, en atten­dant l’annonce offi­cielle du joueur serbe, actuel­le­ment inscrit à l’ATP 250 d’Athènes cette semaine.