Djokovic à Turin ? Le patron du tennis italien met fin au suspens !

Baptiste Mulatier

Alors que Novak Djokovic n’a toujours pas confirmé sa parti­ci­pa­tion au Masters de Turin (9 au 16 novembre), le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a vendu la mèche dans un communiqué. 

« Nous avons la confir­ma­tion que Djokovic jouera à Turin », a assuré le patron du tennis italien. 

Une excel­lente nouvelle pour les fans, en atten­dant l’annonce offi­cielle du joueur serbe, actuel­le­ment inscrit à l’ATP 250 d’Athènes cette semaine.

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 16:56

