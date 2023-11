Si le Masters vient de commencer, l’ATP a déjà distribué un nouveau trophée à Novak Djokovic, assuré de terminer numéro 1 mondial en fin de saison pour la huitième fois suite à sa victoire contre Holger Rune dimanche.

« The crown of the season » 👑@DjokerNole on his brea­th­ta­king 2023 season 😮‍💨#NittoATPFinals pic.twitter.com/xwZhIuN9PP — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2023

« C’est évidem­ment le couron­ne­ment de la saison. Terminer l’année en tant que numéro 1 mondial est le rêve de tout joueur de tennis. C’est l’une des choses les plus diffi­ciles à faire dans notre sport. Gagner un tournoi du Grand Chelem et être numéro 1 mondial sont proba­ble­ment le summum de notre sport. L’année a été très longue pour tous les joueurs et le fait de pouvoir être ici est une béné­dic­tion », s’est réjoui le Serbe, parti­cu­liè­re­ment heureux, qui s’est lancé dans une danse déjà virale avant d’en­trer sur le court pour soulever la coupe.