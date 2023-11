Battu par Jannik Sinner au bout d’une bataille excep­tion­nelle mardi soir à Turin en phase de poules du Masters, Novak Djokovic a évoqué la moti­va­tion toute parti­cu­lière qu’ont les jeunes comme Sinner, Carlos Alcaraz et Holger Rune lors­qu’ils l’affrontent.

« C’est normal. Il n’y a rien d’étrange à ça. C’est normal qu’ils veuillent me battre. J’ai déjà remarqué que chaque joueur est encore plus motivé pour me battre, quel que soit l’en­droit où je joue dans le monde. Ce n’est pas grave. C’est tout à fait normal. Ils veulent tous mon sclap. Jannik l’a eue. C’est normal de perdre des matchs comme ça, mais je dois me contenter du combat, de la comba­ti­vité. J’ai réussi à remonter un set et un break de retard dans le troi­sième set. J’ai joué dans des condi­tions vrai­ment diffi­ciles », a posi­tivé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.