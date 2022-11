Particulièrement soulagé et heureux après sa victoire sur le Masters, son sixième trophée en carrière sur le tournoi des maîtres, Novak Djokovic a accordé une inter­view à nos confrères d’Eurosport dans laquelle il recon­nait que ce titre à une saveur assez spéciale.

« C’est bien sûr très satis­fai­sant et agréable compte tenu de la saison qui a vrai­ment mal commencé en Australie avec tout ce qui s’est passé. Donc, cette victoire est encore plus grande compte tenu des circons­tances que mon équipe, ma famille et moi avons traver­sées, mais je sentais que je n’étais pas seul. J’ai ressenti un grand soutien de la part de mon peuple, de la Serbie, de la région. Ce n’était qu’une ques­tion de temps avant que je trouve cet équi­libre et cette force opti­male dans mon jeu afin d’at­teindre le sommet de mon jeu et de commencer à jouer le meilleur tennis possible. Au milieu de la saison, cela a commencé à se produire et j’ai gagné Wimbledon et après Wimbledon, je pense que j’ai perdu un seul match. Ce fut une fin de saison incroyable, je ne pouvais pas demander un meilleur scénario. »