Quand en confé­rence de presse, on demande à Novak Djokovic s’il existe des limites au‐delà desquelles le joueur en souf­france ne peut pas aller, le Serbe répond par un cours de rési­lience. Attention, document…

« Je ne pense pas qu’il y ait de limite. C’est vrai­ment dans ta tête. Il s’agit de la pers­pec­tive et de l’ap­proche de la façon dont vous voyez les choses à un moment donné. Bien sûr, lorsque vous traversez des diffi­cultés physiques, cela affecte votre jeu et le côté mental. L’adversaire aime vous voir à terre et tente par tous les moyens de prendre le dessus dans le match. Il n’y a pas de potion secrète ou de voie vers le succès. Je pense qu’il est toujours impor­tant de garder un esprit ouvert, des oreilles ouvertes et d’ap­prendre de chaque expé­rience dans l’es­poir de pouvoir utiliser certaines leçons à l’avenir. Bien sûr, il y a diffé­rentes façons de procéder. Nous sommes tous diffé­rents. Certaines personnes utilisent des exer­cices mentaux et d’autres choses. D’autres utilisent des messages subcons­cients ou font certains types de choses pour se concen­trer. Il est égale­ment possible d’avoir une équipe, une personne ou un objet qui vous aide à trouver votre chemin. Cinq minutes peuvent vous faire perdre un match entier, voire moins. C’est pour­quoi ce sport est magni­fique. Il faut juste apprendre en permanence. »