Les perfor­mances de Carlos Alcaraz ne sont déci­dé­ment pas restées inaper­çues sur le circuit prin­cipal. Impressionné par sa progres­sion et son atti­tude, Novak Djokovic s’est montré parti­cu­liè­re­ment élogieux envers le jeune espa­gnol qu’il n’hésite pas à comparer à Rafael Nadal.

« Ce que Alcaraz a accompli cette année est histo­rique. Je pense qu’il est l’un des plus jeunes joueurs à atteindre ce genre de succès, comme son idole Rafa Nadal. Il est très jeune, il est déjà dans le top 30, il a gagné le Next Gen Masters et il a battu de très bons adver­saires. C’est impres­sion­nant la façon dont il joue, la façon dont il se comporte sur et en dehors du terrain et il fait preuve d’une grande matu­rité pour son âge. De plus, il a comme entraî­neur une légende de notre sport, Juan Carlos Ferrero, qui sait très bien ce qu’il faut faire pour qu’un jeune joueur atteigne le plus haut niveau. C’est autant formi­dable pour le tennis espa­gnol que pour le tennis en général. »