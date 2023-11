Novak Djokovic doit bouillir à l’intérieur.

Opposé à Jannik Sinner pour son deuxième match de poule dans ce Masters 2023, le Serbe menait 40–0 sur son service à 5–5 dans la première manche avant de se faire breaker puis de perdre ce set.

Il a même commis une double faute à 40–40, célé­brée par les suppor­ters italiens. Agacé par ce compor­te­ment, Djokovic ne s’est pas énervé mais a applaudi le public, histoire de mani­fester sa déception.

