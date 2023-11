De passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Hubert Hurkacz ce jeudi après‐midi, Novak Djokovic, qui doit désor­mais abso­lu­ment compter sur une victoire de Jannik Sinner face à Holger Rune ce jeudi soir pour se quali­fier en demi‐finales, n’a pas voulu en rajouter en prenant forcé­ment posi­tion pour l’Italien.

« Non, je ne serai pas son supporter. S’il gagne, je me quali­fierai. S’il ne le fait pas, je termi­nerai quand même la saison avec une victoire et je me tour­nerai vers la Coupe Davis. C’est tout ce que je ressens main­te­nant. J’étais concentré pour gagner le match, alors je l’ai fait. L’issue du match de ce soir n’est pas entre mes mains, alors… C’est tout. Je n’y pense vrai­ment pas. Je pense juste à serrer mes enfants dans mes bras en ce moment. Ils sont désor­mais ma prio­rité. Je vais faire un peu de récu­pé­ra­tion, passer du temps avec eux, proba­ble­ment aller dîner. Je ne regar­derai pas le match. Je suivrai simple­ment le score », a déclaré le numéro 1 mondial qui est égale­ment apparu très agacé lors de son inter­view sur le court après la rencontre.