Suite au très bel hommage de Jannik Sinner, Novak Djokovic, lors de la céré­monie de remise des prix après son titre sur le Masters de Turin, a pris le temps de remer­cier tous ceux qui l’ont aidé à réaliser une saison aussi complète, et notam­ment le public.

« Merci à mon équipe, on vit des bons moments mais aussi des instants plus déli­cats. Merci donc de réussir à m’aider à aller cher­cher cette coupe qui a une saveur diffé­rente cette année. Le travail que nous faisons est remar­quable car on y met aussi de la joie et de la séré­nité. Je veux aussi remer­cier les fans italiens car à Rome comme ici à Turin, vous êtes des grands connais­seurs de tennis. Cela a été un honneur de jouer devant vous d’au­tant que j’ai réalisé l’une des meilleures saisons de ma carrière. »