Alors que Novak Djokovic a mis fin au suspense en décla­rant forfait pour le Masters de Turin après avoir battu Lorenzo Musetti en finale de l’ATP 250 d’Athènes, certains obser­va­teurs pointent du doigt une déci­sion égoïste du Serbe.

C’est notam­ment le cas du jour­na­liste indé­pen­dant, Ricky Dimon, qui c’est un peu lâché sur Twitter à propos de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

Djokovic forcing Musetti to play Athens for no reason, using up tons of injury and killing chances of doing anything in Turin



also messing up the groups by with­dra­wing after the draw cere­mony



just a typical Djokovic move — Ricky Dimon (@Dimonator) November 8, 2025

« Djokovic force Musetti à jouer Athènes pour rien, en épui­sant des tonnes d’énergie et en tuant les chances de faire quoi que ce soit à Turin tout en foutant le bordel dans les groupes en se reti­rant après la céré­monie du tirage au sort. Juste un coup typique de Djokovic. »

L’intéressé appré­ciera…