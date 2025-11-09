AccueilATPATP - Finals"Djokovic force Musetti à jouer Athènes pour rien et fout le bordel...
« Djokovic force Musetti à jouer Athènes pour rien et fout le bordel dans les groupes du Masters en se reti­rant après le tirage au sort. Juste un coup typique de Djokovic », lâche le jour­na­liste Ricky Dimon

Alors que Novak Djokovic a mis fin au suspense en décla­rant forfait pour le Masters de Turin après avoir battu Lorenzo Musetti en finale de l’ATP 250 d’Athènes, certains obser­va­teurs pointent du doigt une déci­sion égoïste du Serbe.

C’est notam­ment le cas du jour­na­liste indé­pen­dant, Ricky Dimon, qui c’est un peu lâché sur Twitter à propos de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

« Djokovic force Musetti à jouer Athènes pour rien, en épui­sant des tonnes d’énergie et en tuant les chances de faire quoi que ce soit à Turin tout en foutant le bordel dans les groupes en se reti­rant après la céré­monie du tirage au sort. Juste un coup typique de Djokovic. »

L’intéressé appré­ciera…

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 14:14

