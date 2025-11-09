Alors que Novak Djokovic a mis fin au suspense en déclarant forfait pour le Masters de Turin après avoir battu Lorenzo Musetti en finale de l’ATP 250 d’Athènes, certains observateurs pointent du doigt une décision égoïste du Serbe.
C’est notamment le cas du journaliste indépendant, Ricky Dimon, qui c’est un peu lâché sur Twitter à propos de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
Djokovic forcing Musetti to play Athens for no reason, using up tons of injury and killing chances of doing anything in Turin— Ricky Dimon (@Dimonator) November 8, 2025
also messing up the groups by withdrawing after the draw ceremony
just a typical Djokovic move
« Djokovic force Musetti à jouer Athènes pour rien, en épuisant des tonnes d’énergie et en tuant les chances de faire quoi que ce soit à Turin tout en foutant le bordel dans les groupes en se retirant après la cérémonie du tirage au sort. Juste un coup typique de Djokovic. »
L’intéressé appréciera…
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 14:14