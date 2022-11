Interrogé par le site de l’ATP avant son entrée en lice sur le Masters face à Stefanos Tsitsipas ce lundi, Novak Djokovic s’est montrée opti­miste malgré le poids des années par rapport à la plupart de ses concur­rents directs.

« Je ne me sens pas aussi jeune que les autres joueurs et cela fait un certain temps que je me suis qualifié pour la première fois, mais je suis en bonne forme, surtout ces quatre ou cinq derniers mois. J’ai gagné Wimbledon et la plupart des tour­nois en salle que j’ai disputés avant les finales ATP. Je suis motivé et j’ai hâte de relever le défi. L’intensité sera très élevée, je dois me concen­trer comme si j’étais en finale dès le premier match. »