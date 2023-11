La saison 2023 de Novak Djokovic, l’année de ses 36 ans, ne serait‐elle pas la plus belle de sa carrière ? La ques­tion a été posée au Serbe en confé­rence de presse après sa victoire contre Holger Rune, lui assu­rant la place de numéro 1 mondial.

« Une des meilleures, en tout cas, mais pas forcé­ment la meilleure. Gagner trois Grands Chelems, être en finale du quatrième et penser que ce n’est pas ma meilleure saison, c’est plutôt agréable comme situa­tion (sourire) Mais c’est une des meilleures, indé­nia­ble­ment. 2011 et 2015 furent aussi de très bonnes saisons. Mais à cette époque, je dispu­tais plus de tour­nois. Je gagnais plus de matches et je me sentais vrai­ment dominer le circuit. Cette année, c’est diffé­rent. J’ai joué 10 ou 11 tour­nois. J’y ai joué très bien, mieux que la plupart des autres joueurs. J’ai su choisir les bons tour­nois au bon moment. En Grand Chelem, c’est clai­re­ment une de mes meilleures saisons. Je n’ai pas perdu un match depuis la finale de Wimbledon. Je me sens bien sur le court, mais c’est diffi­cile de comparer les saisons », a répondu l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, écoeu­rant pour la conccurence.