Face à Norrie, Novak a été impres­sion­nant dans tous les compar­ti­ments du jeu.

Lors de cette phase de poule, il n’a pas forcé.

Il arrive donc fais pour sa demi‐finale ce soir à 21H face à Zverev.

Un adver­saire qu’il respecte sans le craindre : « Il y a toujours de la moti­va­tion quand il s’agit de marquer l’his­toire de mon sport. Je sais que face à Sascha, cela va être un gros défi. C’est l’un des meilleurs serveurs du circuit. Il vient de réaliser sans doute peut‐être la meilleure saison de sa carrière, rempor­tant la médaille d’or en Jeux olym­piques. Il est perfor­mant en défense et en attaque. Je sais que ça va être une bataille à la fois physique et mental. Mais je suis prêt pour ça. Je n’ai pas passé trop de temps sur le court. Je veux terminer l’année dans le

meilleure façon possible. Voyons ce qu’il va se passer »