Comme souvent en confé­rence de presse d’après match, Novak Djokovic a toujours un moment où il va plus loin qu’une analyse prag­ma­tique de son match. Cette fois, c’était au sujet du temps qui passe. Et c’est toujours intéressant :

« J’aimerais croire que j’évolue, comme tout le monde, en espé­rant que ce soit de manière posi­tive. Je constate des chan­ge­ments dans mon corps et, bien sûr, dans ma menta­lité et mon carac­tère. Chaque année, nous sommes des personnes diffé­rentes. Avec des circons­tances de vie diffé­rentes, vous vous adaptez et essayez d’être une meilleure version de vous‐même. Il y a plus d’ex­pé­rience. J’aime à croire qu’il y a peut‐être aussi plus de sagesse dans ma façon de voir les choses sur le plan sportif et dans ma vie. »