Favori légitime de l’édition 2020 du Masters londonien de par son palmarès dans cette compétition (5 fois vainqueurs) et de ses aptitudes en indoor, Novak Djokovic n’a pourtant plus remporté cette épreuve depuis 2015. La faute à une fatigue accumulée au cours des différentes saisons où le Serbe a préféré se concentrer sur les tournois du Grand Chelem. Interrogé à propos d’une éventuelle retraite alors qu’il a eu 33 ans le 22 mai dernier, le numéro 1 mondial n’est pas près de raccrocher.

« Je ne considère pas l’âge comme un problème, peut-être qu’il me reste un, deux ou trois ans pour gagner encore des Grands Chelems. Bien sûr, je dois être un peu plus stratégique à partir de la saison prochaine en créant mon calendrier, quels tournois je veux mettre en priorité et où je veux atteindre mon sommet. Mais tant que le désir est là, étant donné que je suis en bonne santé et que j’ai le soutien de ma famille, je continuerai à jouer. Je ne vois pas cela comme une obligation, ce n’est pas un problème financier ou quoi que ce soit de ce genre, je continue à en profiter et je veux être compétitif au plus haut niveau. Tant que je me sens comme ça, je serai ici longtemps. Je ne veux pas encore me fixer de date d’expiration », a déclaré le natif de Belgrade lors du media day ce vendredi à Londres.