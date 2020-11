Lors de son chat vidéo en compagnie de Pete Sampras et animé par Tim Henman, Novak Djokovic est revenu sur ses succès au Masters à Londres. Pour le Serbe, il y a forcément des victoires qui comptent plus que les autres. S’il insiste sur le premier titre à Shanghaï, il se souvient aussi de celui acquis face à Roger Federer en avec une balle de match mythique : « Les finales de l’ATP sont le plus gros tournoi de tennis du circuit, le plus grand défi parce que les huit premiers jouent et que le niveau est incroyable. J’ai eu la chance d’être souvent un des participants. Je me souviens avec beaucoup de précision de mon premier succès en 2008 à Shanghaï et c’était spécial. C’était presque le point de départ de ma carrière. Ce trophée, m’a permis de commencer à croire que je pouvais appartenir à l’histoire de mon sport. Cela s’est concrétisé par la suite avec la victoire sur Roger Federer en deux sets serrés en 2012, je me souviens très exactement de mon passing de revers sur la balle de match »