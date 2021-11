Novak Djokovic est loin d’être rassasié. Il a toujours aussi faim de victoires, de titres et de records. Il a montré contre Daniil Medvedev à Bercy qu’il était capable, presque de se réin­venter, en montant plus que jamais à la volée, pour venir à bout de son bour­reau de l’US Open. Le numéro 1 mondial a confié à la Gazzetta dello Sport comment il comp­tait rester encore plusieurs années aussi compétitif.

« Je suis constam­ment à la recherche de la bonne formule pour être le plus fort de tous, même à 34 ans. À cet âge, vous devez travailler deux fois plus, car les plus jeunes joueurs de tennis sont forts, ils ont beau­coup d’adré­na­line et ils sont très motivés. J’ai besoin d’être rationnel et de ne pas gaspiller trop d’énergie, en plus de pouvoir profiter de ma plus grande expé­rience. C’est vrai que ça dépend du type d’ad­ver­saire, mais être plus agressif est un des objec­tifs que je me suis fixé à ce stade de ma carrière. Je suis né avec un style un peu plus défensif et avec la capa­cité de couvrir tout le terrain, et parfois je comp­tais trop sur ces qualités défen­sives », a expliqué Nole, qui affron­tera Casper Ruud pour son premier match à Turin lundi à 19h.