Dimanche, à Turin, c’est le début du Masters.

Ce sera aussi le point de départ d’un nouveau défi pour Novak Djokovic.

Il est clair que cette édition aura une saveur parti­cu­lière. D’abord parce que le lieu sera inédit, et d’autre part parce Novak sait qu’i peut accro­cher un 6ème titre aux Masters et ainsi rejoindre un certain Roger Federer, recordman des titres en ATP Finals.

Comme il le répète à chaque confé­rence de presse, plus que la chasse aux records c’est remporter des gros titres ceux qui font partie de l’his­toire de tennis qui le motive encore à rester sur le circuit.

Cette édition 2021 tombe donc à pic car Nole ne s’est plus imposé dans cette épreuve depuis 2015, ce qui fina­le­ment constitue une éter­nité pour un cham­pion de sa dimen­sion qui vient de terminer pour la 7ème fois l’année en tant que numéro 1 mondial.

Avec Medvedev, Tsitsipas, et Zverev, il sera forcé­ment l’un des favoris. Il aura aussi un avan­tage par rapport à ces trois rivaux, il arrive frais en Italie, en pleine confiance après sa formi­dable semaine pari­sienne à Bercy.