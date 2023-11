Plutôt agacé après sa victoire face à Hubert Hurkacz ce jeudi comme il l’a clai­re­ment montré lors d’une inter­view sur le court quelques minutes après la rencontre, Novak Djokovic n’a pas hésité à reca­drer assez sèche­ment un jour­na­liste en confé­rence de presse lorsque celui‐ci a osé décrire la nouvelle géné­ra­tion, repré­sentée par Alcaraz, Rune et Sinner, comme des « enfants » (kids en anglais). Extraits.

Question du jour­na­liste : « En parlant des enfants, je pense que le senti­ment qu’ils vous pour­suivent, ces enfants, est diffé­rent par rapport au passé. Ce n’est pas la même chose aujourd’hui que par le passé. Dans le passé, lors des Masters ou des finales ATP, il y avait des situa­tions étranges. Vous connaissez l’his­toire du tennis. Quelqu’un décide de gagner ou de perdre ou de faire quelque chose. Ce n’est pas le cas, car Holger Rune et Jannik Sinner sont des joueurs très, très bons et corrects. A quel type de combat vous attendez‐vous ce soir ? »

Novak Djokovic : « Je pense que ce n’est pas gentil de les appeler « enfants » parce que ce ne sont plus des enfants. Ils ont plus de 18 ans, donc tu n’es offi­ciel­le­ment plus un enfant. »