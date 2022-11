Au cours d’une table ronde orga­nisée par l’ATP en marge du Masters de Turin, les huit joueurs qualifié ont été invités à échanger entre eux et à répondre à quelques ques­tions posées par les fans.

Et lors­qu’on leur a demandé, « Quelle qualité de cham­pion admirez‐vous le plus chez quelqu’un d’autre dans cette pièce ? », Rafael Nadal a dans un premier temps rendu un très bel hommage à Novak Djokovic avant que ce dernier ne lui rende la pareille.

« Je me sens vrai­ment privi­légié de faire partie de cette riva­lité avec Rafa depuis des années. Je pense que nous nous respec­tons beau­coup, que nous nous pous­sons à la limite et que nous nous moti­vons mutuel­le­ment pour aller encore plus loin, alors c’est formi­dable de faire partie de cette époque. »