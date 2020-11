Novak Djokovic a fait le boulot. Opposé à Alexander Zverev pour la « finale » du groupe, le numéro 1 mondial s’est imposé après deux manches accrochées : 6-3, 7-6(4) en 1h35 de jeu.

Sèchement battu par Daniil Medvedev au match précédent, le Serbe a rétabli l’ordre face à l’Allemand en démarrant sa partie pied au plancher et en breakant d’entrée. Un peu mou, Zverev tentera en vain de récupérer son service.

Lors de la deuxième manche, « Nole » s’est retrouvé un peu plus en difficulté face à un adversaire beaucoup plus offensif mais il en fallait plus pour battre un Djokovic très solide en fond de court et sur sa première balle (78 % de points remportés).

Il retrouvera Dominic Thiem en demi-finale pour un duel de haute-volée.