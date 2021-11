Le tirage au sort des Nitto ATP Finals de Turin a eu lieu ce jeudi. Il a épargné Novak Djokovic, placé dans le groupe « vert » en compa­gnie de Stefanos Tsitsipas, d’Andrey Rublev et de Casper Ruud. Blessé au bras droit, le Grec n’offre pas de garan­ties avant d’en­tamer le tournoi des maîtres. Éliminé d’en­trée à Moscou et à Bercy, le Russe réalise une saison indoor plus que déce­vante. Quant à Casper Ruud, qui jouera ses premiers Masters, diffi­cile de l’ima­giner faire tomber le Djoker sur une surface que le Norvégien n’af­fec­tionne pas particulièrement.

Le groupe « rouge » est plus volca­nique, avec Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Mateo Berrettini et Hubert Hurcaz. Il regroupe trois des quatre demi‐finalistes du Masters 1000 de Paris‐Bercy et l’Italien qui a tout mis en oeuvre pour briller à domicile.

C’est le groupe « rouge » qui enta­mera les hosti­lités ce dimanche. Daniil Medvedev affron­tera Hubert Hukacz en match d’ou­ver­ture, avant qu’Alexander Zverev retrouve Matteo Berrettini dans une ambiance électrique.