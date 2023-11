Alors que le Masters de Turin a débuté ce dimanche après‐midi avec la victoire de Jannik Sinner face à Stefanos Tsitsipas en match d’ou­ver­ture de cette édition 2023, les joueurs ont été invités par les équipes de l’ATP a faire une prédic­tion audacieuse.

Si la plupart n’ont pas trop voulu se mouiller, Novak Djokovic a don côté joué le jeu en prédi­sant qu’il allait gagner le tournoi avec un petit sourire aux lèvres.

« Si je ne veux pas être humble et honnête, je gagne le tournoi. Si je veux être humble, je gagne aussi le tournoi », a déclaré le numéro 1 mondial conscient et assu­mant le fait d’être le grand favori d’un tournoi qu’il a déjà remporté à six reprises.