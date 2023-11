Avec ses deux poules de quatre joueurs, Masters constitue le seul tournoi où un joueur peut perdre un match mais quand même soulever le trophée en fin de semaine.

Le suspens est entier dans le groupe vert de cette édition 2023 à Turin suite à la victoire de Jannik Sinner contre Novak Djokovic combinée au forfait de Stefanos Tsitsipas en tout début de match contre Holger Rune.

Sinner, Djokovic et Rune joue­ront leur quali­fi­ca­tion pour le dernier carré jeudi.

Djokovic jouera en premier jeudi contre Hubert Hurkacz (14h30), rempla­çant du Grec pour le dernier match de poule, en ayant la volonté de s’im­poser sur le score le plus large possible car même s’il bat le Polonais en deux sets, il ne sera pas tota­le­ment certain de se quali­fier (cela pour­rait se jouer au pour­cen­tage de jeux gagnés).

Il existe égale­ment un scénario où Sinner pour­rait se faire éliminer.

Découvrez tous les scéna­rios possibles dans le tableau ci‐dessous :

GREEN GROUP

1. Sinner, 2–0, 4–1

2. Rune, 1–1, 3–2

3. Djokovic, 1–1, 3–3



QUALIFICATION SCENARIOS : pic.twitter.com/0nf6qBXa6g — José Morgado (@josemorgado) November 15, 2023

Vivement jeudi !