Qualifié pour le dernier carré du Masters londonien, Novak Djokovic était visiblement heureux de sa performance face à Alexander Zverev (6-3, 7-6). Opposé à Dominic Thiem pour une place en finale ce samedi, le numéro 1 mondial lui a rendu un bel hommage et s’attend logiquement à un gros combat.

« J’ai perdu contre lui l’année dernière en phase de groupes. C’était un thriller. 7-6 dans le troisième set. J’ai beaucoup de respect pour Dominic, son jeu, son éthique de travail. Nico Massu (ndlr : son coach), toute son équipe, des gens très gentils et ils sont très dévoués et humbles. Chaque fois que nous devons nous affronter, ce sont de véritables marathons, des matchs passionnants. On a joué 5 sets en finale de l’Open d’Australie plus tôt cette année. Demain (samedi) ce seront les demi-finales, donc je m’attends à une grosse bataille, il n’y a pas de doute à ce sujet. Il est en très bonne forme. Il adore jouer sur cette surface de toute évidence ; il a disputé la finale l’année dernière, il a battu Roger et moi-même sur ce même court. C’est maintenant un vainqueur en Grand Chelem, donc je suis sûr que cela lui permet aussi de jouer plus librement. Si j’arrive à jouer aussi bien qu’aujourd’hui (vendredi) et si je me présente avec un tennis de haute qualité, je pense que j’ai une bonne chance de gagner. J’espère juste pouvoir commencer le match aussi bien qu’aujourd’hui », a déclaré un numéro 1 mondial plutôt bavard en conférence de presse d’après match.