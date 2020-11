Forcément très déçu après sa défaite face à Dominic Thiem alors qu’il a sauvé quatre balles de match dans la deuxième manche et qu’il menait 4-0 dans l’ultime tie-break, Novak Djokovic, en grand champion, a rendu un superbe hommage à son adversaire autrichien lors de la conférence de presse d’après match.

« Ce qu’il a fait à partir de 0-4 dans le tie-break était irréel. Je ne crois pas avoir mal joué. Je n’ai passé que des premières balles. J’étais très proche de gagner, mais il m’a enlevé la victoire des mains. Il le mérite, il a pris sa chance, je lui tire mon chapeau et je dois juste lui dire : félicitations. En fait, je n’ai pas mal joué lorsqu’on était à 4-4. Je pensais que j’étais dans le coup, à chaque point. J’ai frappé la balle, je ne la poussais pas, mais il a juste pris sa chance et il a frappé un grand coup gagnant. Il a juste bien joué », a reconnu le numéro 1 mondial qui semblait marqué après un duel intense de plus de près de 3h de jeu