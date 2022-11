Novak Djokovic n’a pas le temps de traîner.

Déjà privé de deux tour­nois du Grand Chelem cette saison, le Serbe, qui a bien l’in­ten­tion de finir la saison sur une bonne note, s’est qualifié pour sa 11e demi‐finale sur le Masters après 15 participations.

Déjà auteur d’une grande pres­ta­tion ce lundi face à Stefanos Tsitsipas, le 8e joueur mondial a fait encore mieux ce mercredi face à Andrey Rublev, pour­tant tombeur de Daniil Medvedev pour son entrée en lice.

Après un premier set très serré jusqu’à 5–4 pour Djokovic, ce dernier a choisi ce moment primor­dial pour surgir et faire la course en tête dans cette rencontre, faisant au passage très mal au crâne de son adver­saire. De plus en plus relâché, l’homme aux 21 tour­nois du Grand Chelem a ensuite donné une véri­table leçon à Rublev dans la deuxième manche en commet­tant seule­ment une petite faute directe (six sur l’en­semble du match).

Une victoire 6–4, 6–1 en seule­ment 1h10 de jeu pour Novak Djokovic qui affron­tera Daniil Medvedev ce vendredi pour son dernier match de poule.

Si vous cher­chiez un favori pour soulever le trophée ce dimanche, ne cher­chez plus…