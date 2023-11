Bousculé mais vain­queur face à Holger Rune pour ses débuts sur le Masters de Turin ce dimanche, Novak Djokovic, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, s’est montré parti­cu­liè­re­ment confiant à l’idée d’af­fronter Jannik Sinner dans le match au sommet de ce groupe vert.

« Jannik est l’un des frap­peurs les plus rapides et les plus puis­sants de la ligne de fond de court que nous ayons, et que nous avons depuis quelques années. Je connais très bien son jeu. Je n’ai jamais perdu contre lui, mais nous avons eu des matches très serrés. La dernière fois que nous nous sommes affrontés, c’était en demi‐finale de Wimbledon. Oui, je vais évidem­ment bien me préparer pour ce match. Je sais à quoi m’at­tendre. Je peux m’at­tendre à ce qu’il soit le plus fort possible, avec, bien sûr, le soutien du public. Je pense que ce sera bien pour le tournoi que nous nous affron­tions. Je pense que nous sommes tous les deux en grande forme. Voyons ce qui va se passer. »