S’il a été éliminé en phase de groupes du Masters, Arthur Fils n’est pas reparti les mains vides de Turin.

Le Français a en effet été élu joueur le plus « sédui­sant » du circuit par ses pairs.

“I want to thank my parents” 🤣@ArthurFils claims Most Handsome at this year’s Golden Racquets awards 🏆#NittoATPFinals pic.twitter.com/vD2rTyIrxH — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2026

« Je tiens à remer­cier mes parents, car je suppose que c’est grâce à eux. Je pense que c’est un prix plutôt sympa à remporter, alors merci à eux », a plai­santé Arthur Fils au moment de rece­voir son trophée.