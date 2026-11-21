S’il a été éliminé en phase de groupes du Masters, Arthur Fils n’est pas reparti les mains vides de Turin.
Le Français a en effet été élu joueur le plus « séduisant » du circuit par ses pairs.
« Je tiens à remercier mes parents, car je suppose que c’est grâce à eux. Je pense que c’est un prix plutôt sympa à remporter, alors merci à eux », a plaisanté Arthur Fils au moment de recevoir son trophée.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.