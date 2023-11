Jannik Sinner n’est pas vrai­ment du genre à s’en­flammer, surtout lorsque le travail n’est pas tota­le­ment accompli.

Impressionnant ce samedi pour venir à bout de Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters de Turin, l’Italien a déclaré en confé­rence de presse d’après match qu’il se concen­trait d’ores et déjà sur la finale de ce dimanche qui l’op­po­sera à Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz.

« Je dois faire atten­tion à tout quand je joue contre le numéro un ou le numéro deux mondial. C’est un match diffi­cile qui s’an­nonce. Je n’ai pas vrai­ment le temps de profiter de ce moment parce que demain sera un match très diffi­cile. Mais j’ai hâte d’y être. C’est un grand privi­lège d’être ici en finale. Je me sens privi­légié de jouer contre Novak ou Carlos. Ce sera un match diffi­cile. J’ai vrai­ment hâte d’y être. J’essaierai de donner tout ce que j’ai, 100 %, et j’es­père que ce sera un bon match. Les matches précé­dents n’ont pas vrai­ment d’im­por­tance. Surtout avec ce format, vous pouvez gagner contre l’un d’entre eux, mais après vous pouvez perdre. C’est diffé­rent. Mais je suis quand même heureux de pouvoir jouer une fois de plus sur le court de Turin. L’ambiance est bonne. J’espère pouvoir montrer un bon tennis. »