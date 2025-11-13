AccueilATPATP - FinalsEncore battu par Sinner, Zverev n'a pas dit son dernier mot :...
ATP - Finals

Encore battu par Sinner, Zverev n’a pas dit son dernier mot : « J’espère le revoir cette semaine, c’est aussi simple que ça »

Thomas S
Par Thomas S

-

103

Alexander Zverev n’est pas du genre à renoncer, même après une nouvelle défaite diffi­cile à encaisser.

Battu pour la cinquième fois d’af­filée par Jannik Sinner, ce mercredi soir en phase de poule du Masters de Turin, l’Allemand, qui n’a pas réussi à convertir une seule de ses sept balles de break, ne s’avouait pas vaincu lors de son passage en confé­rence de presse d’après match. Extraits. 

Q. Si vous deviez choisir un seul mot pour résumer vos impres­sions sur ce match, en parti­cu­lier sur le fait qu’il ne vous ait laissé aucune chance sur les balles de break, quel serait‐il ?
ALEXANDER ZVEREV : Écoutez, j’es­père le revoir cette semaine, c’est aussi simple que ça.

Q. J’ai été très impres­sionné par votre premier set. Vous avez réussi 87 % de vos premiers services. Vous avez remporté 19 points sur 26. Vous avez quand même perdu 6–4.
ALEXANDER ZVEREV : Oui.

Q. Que vous dites‐vous dans ces moments‐là ? Qu’aurais‐je pu faire de mieux ? C’est injouable ?
ALEXANDER ZVEREV : Ce n’est pas injouable. J’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions. Il en a eu une, il l’a saisie. C’est pour ça qu’il est n° 1 mondial, vous voyez ? Il saisit les occa­sions qui se présentent. Depuis la ligne de fond, c’était un match de haut niveau. Il a juste beau­coup mieux saisi ses occa­sions que moi. C’est pour ça qu’il a fina­le­ment remporté les deux sets.

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 14:14

