Alexander Zverev n’est pas du genre à renoncer, même après une nouvelle défaite difficile à encaisser.
Battu pour la cinquième fois d’affilée par Jannik Sinner, ce mercredi soir en phase de poule du Masters de Turin, l’Allemand, qui n’a pas réussi à convertir une seule de ses sept balles de break, ne s’avouait pas vaincu lors de son passage en conférence de presse d’après match. Extraits.
Q. Si vous deviez choisir un seul mot pour résumer vos impressions sur ce match, en particulier sur le fait qu’il ne vous ait laissé aucune chance sur les balles de break, quel serait‐il ?
ALEXANDER ZVEREV : Écoutez, j’espère le revoir cette semaine, c’est aussi simple que ça.
Q. J’ai été très impressionné par votre premier set. Vous avez réussi 87 % de vos premiers services. Vous avez remporté 19 points sur 26. Vous avez quand même perdu 6–4.
ALEXANDER ZVEREV : Oui.
Q. Que vous dites‐vous dans ces moments‐là ? Qu’aurais‐je pu faire de mieux ? C’est injouable ?
ALEXANDER ZVEREV : Ce n’est pas injouable. J’ai eu beaucoup d’occasions. Il en a eu une, il l’a saisie. C’est pour ça qu’il est n° 1 mondial, vous voyez ? Il saisit les occasions qui se présentent. Depuis la ligne de fond, c’était un match de haut niveau. Il a juste beaucoup mieux saisi ses occasions que moi. C’est pour ça qu’il a finalement remporté les deux sets.
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 14:14