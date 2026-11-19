Alors que l’inquiétude grim­pait autour de Carlos Alcaraz, touché à l’ischio-jambier de la cuisse gauche lors de sa démons­tra­tion contre Daniil Medvedev, l’Espagnol va bel et bien pour­suivre le tournoi !

S’il a annulé son entraî­ne­ment du jour, le numéro 3 mondial a passé un IRM à Turin qui s’est révélé rassu­rant selon la COPE.

Déjà qualifié pour les demi‐finales du Masters, Carlos Alcaraz jouera donc vendredi son dernier match de poules contre Flavio Cobolli.

🚨 ÚLTIMA HORA | Carlos Alcaraz continúa en las ATP Finals



✅ Las pruebas médicas han ido bien y el murciano seguirá en el torneo



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Une excel­lente nouvelle !