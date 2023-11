Si certains (fans de Novak Djokovic par exemple) se posaient des ques­tions sur la moti­va­tion de Jannik Sinner, déjà qualifié, ils ont vite été rassurés.

Déterminé et agressif, l’Italien ne fait aucun cadeau à Holger Rune qui joue lui sa quali­fi­ca­tion sur ce dernier match de poule.

Aux abois dans le premier set, qu’il a perdu 6–2, le jeune danois n’a pas arrêté de se tourner vers son clan, deman­dant même l’aide de son entraî­neur, Boris Becker, à qui il a crié plusieurs fois : « help (aide) ».

Rune already up in his thing, urging Team Holger to get up and get louder and, I dunno, cheer for him more.

(Not chee­ring those shorts tbh). pic.twitter.com/7dzSq3BRrB