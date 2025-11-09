Opposé ce dimanche après‐midi à Alex De Minaur pour le premier match de cette édition 2025 du Masters de Turin, Carlos Alcaraz avait à coeur d’effacer sa débâcle du Rolex Paris Masters où il s’était incliné d’entrée en commettant pas moins de 54 fautes directes.
Beaucoup plus appliqué et concentré, l’Espagnol a donc démarré le tournoi des maîtres de la meilleure des manières en s’imposant en deux sets et 1h40 de jeu : 7–6(5), 6–2.
Si tout n’a pas été parfait pour le 2e joueur mondial, il a assuré l’essentiel, comme il l’a déclaré lors de l’interview d’après match sur le court.
« Comme tout le monde le sait, je me bats non seulement pour le trophée mais aussi pour la place de numéro 1 mondial, donc je suis vraiment heureux de la manière dont j’ai joué aujourd’hui (dimanche). J’étais concentré sur tous mes objectifs contre quelqu’un comme Alex, il est vraiment difficile à jouer. Je suis heureux d’avoir obtenu ma première victoire et j’ai hâte de voir ce qui m’attend ensuite. »
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 16:21