Opposé ce dimanche après‐midi à Alex De Minaur pour le premier match de cette édition 2025 du Masters de Turin, Carlos Alcaraz avait à coeur d’ef­facer sa débâcle du Rolex Paris Masters où il s’était incliné d’en­trée en commet­tant pas moins de 54 fautes directes.

Beaucoup plus appliqué et concentré, l’Espagnol a donc démarré le tournoi des maîtres de la meilleure des manières en s’im­po­sant en deux sets et 1h40 de jeu : 7–6(5), 6–2.

Si tout n’a pas été parfait pour le 2e joueur mondial, il a assuré l’es­sen­tiel, comme il l’a déclaré lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Comme tout le monde le sait, je me bats non seule­ment pour le trophée mais aussi pour la place de numéro 1 mondial, donc je suis vrai­ment heureux de la manière dont j’ai joué aujourd’hui (dimanche). J’étais concentré sur tous mes objec­tifs contre quelqu’un comme Alex, il est vrai­ment diffi­cile à jouer. Je suis heureux d’avoir obtenu ma première victoire et j’ai hâte de voir ce qui m’attend ensuite. »