Lors d’un live organisé par l’ATP et présenté par Tim Henman, Roger Federer et Bjorn Borg ont pu discuter et échanger sur leurs différents souvenirs du Masters. Opéré et forfait pour la saison 2020 depuis février, le Suisse s’est dit prêt à faire n’importe quoi pour disputer à nouveau cette compétition qui déménagera à Turin en 2021 : « La vérité est que, peu importe où se déroule le tournoi, n’importe quel joueur irait n’importe où. J’irais sur la lune pour jouer le Masters », a déclaré un Federer comme souvent de très bonne humeur.

Pour rappel, Roger a participé 17 fois (14 d’affilée) à cette Masters Cup, il a également disputé 10 finales pour 6 titres et a remporté 59 matchs sur 76. Inutile de préciser qu’il est le joueur ayant glané le plus de match dans cet évènement.