Sorti vain­queur d’un duel très accroché face à Ben Shelton (4−6, 7–6(5), 7–5, en 2h25) pour son deuxième match de groupe sur le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime n’était pas plei­ne­ment satis­fait de sa perfor­mance lors de son passage en confé­rence de presse.

« Oui, bon, j’ai bien commencé les premiers jeux, puis ça s’est rapi­de­ment retourné en sa faveur. C’était bizarre. J’ai commis quelques grosses erreurs qui m’ont coûté le break. Il a bien retourné les balles sur les points de break. Et tout à coup, je me suis retrouvé mené. Je croyais encore pouvoir revenir dans le match. Malheureusement, j’ai encore perdu mon service à la fin du premier set. Au début du deuxième set, je conti­nuais à croire que j’avais encore une chance. Je pense avoir bien joué au tie‐break. J’étais un peu nerveux à la fin du tie‐break. Je ne sais pas, je ne jouais pas très bien, mais fina­le­ment, c’est passé (sourire). Au fur et à mesure que le match avan­çait, j’avais l’im­pres­sion de mieux jouer. »