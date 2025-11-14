AccueilATPATP - FinalsFélix Auger-Aliassime, avant la "finale" contre Alexander Zverev : "Je vais entrer...
ATP - Finals

Félix Auger‐Aliassime, avant la « finale » contre Alexander Zverev : « Je vais entrer sur le court avec peut‐être un peu plus de confiance. Je sais ce que je dois faire et il sait ce qu’il doit faire. Voyons qui sera le plus performant »

Par Thomas S

Qui va affronter Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters de Turin ? C’est la ques­tion que tout le monde se pose avant le duel décisif entre Alexander Zverev et Félix Auger‐Aliassime. 

Avant cette 10e confron­ta­tion entre les deux hommes (6 victoires à 3 pour Zverev), le Canadien a estimé que sa récente victoire face à l’Allemand à l’US Open lui donnait un petit surplus de confiance. 

« Nous avons joué il n’y a pas si long­temps. Il est évidem­ment préfé­rable que le match se soit déroulé en ma faveur plutôt que l’in­verse. On entre donc sur le court avec peut‐être un peu plus de confiance. Mais voyons comment cela se passe. Nous nous connais­sons bien, évidem­ment. Nous jouons presque chaque année depuis 2019, donc… Oui, il sait ce qu’il doit faire. Je sais ce que je dois faire. Voyons qui sera le plus perfor­mant vendredi. »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 16:12

