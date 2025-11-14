Qui va affronter Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters de Turin ? C’est la ques­tion que tout le monde se pose avant le duel décisif entre Alexander Zverev et Félix Auger‐Aliassime.

Avant cette 10e confron­ta­tion entre les deux hommes (6 victoires à 3 pour Zverev), le Canadien a estimé que sa récente victoire face à l’Allemand à l’US Open lui donnait un petit surplus de confiance.

« Nous avons joué il n’y a pas si long­temps. Il est évidem­ment préfé­rable que le match se soit déroulé en ma faveur plutôt que l’in­verse. On entre donc sur le court avec peut‐être un peu plus de confiance. Mais voyons comment cela se passe. Nous nous connais­sons bien, évidem­ment. Nous jouons presque chaque année depuis 2019, donc… Oui, il sait ce qu’il doit faire. Je sais ce que je dois faire. Voyons qui sera le plus perfor­mant vendredi. »