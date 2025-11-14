Qui va affronter Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters de Turin ? C’est la question que tout le monde se pose avant le duel décisif entre Alexander Zverev et Félix Auger‐Aliassime.
Avant cette 10e confrontation entre les deux hommes (6 victoires à 3 pour Zverev), le Canadien a estimé que sa récente victoire face à l’Allemand à l’US Open lui donnait un petit surplus de confiance.
« Nous avons joué il n’y a pas si longtemps. Il est évidemment préférable que le match se soit déroulé en ma faveur plutôt que l’inverse. On entre donc sur le court avec peut‐être un peu plus de confiance. Mais voyons comment cela se passe. Nous nous connaissons bien, évidemment. Nous jouons presque chaque année depuis 2019, donc… Oui, il sait ce qu’il doit faire. Je sais ce que je dois faire. Voyons qui sera le plus performant vendredi. »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 16:12