ATP - Finals

Félix Auger‐Aliassime recadre une partie du vestiaire : « Si vous voulez parti­ciper à moins de tour­nois, restez chez vous. Personne ne vous oblige à être ici »

Jean Muller
Par Jean Muller

Après son succès étriqué face à Zverev, Félix a bien voulu répondre à une ques­tion sur le surme­nage évoqué par tant de joueurs dans les vestiaires. Sa réponse est cinglante mais résume l’état d’es­prit d’un cham­pion qui aime son « métier ».

« Franchement, je ne comprends pas comment on peut ne pas y prendre du plaisir. Je crois qu’ils ont complè­te­ment perdu le sens des réalités. Je comprends qu’on puisse se fati­guer. Moi aussi, je suis fatigué. Je voyage beau­coup et je découvre diffé­rentes réalités à travers le monde. On a vrai­ment de la chance. À mon humble avis, chaque matin, je me réveille et j’ap­précie d’être là. Même si je perds des matchs, ce n’est pas grave, je suis juste en colère pour la journée. Je ne sais pas. Si vous voulez parti­ciper à moins de tour­nois, restez chez vous. Personne ne vous oblige à être ici »

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 08:12

