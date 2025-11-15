Après son succès étriqué face à Zverev, Félix a bien voulu répondre à une question sur le surmenage évoqué par tant de joueurs dans les vestiaires. Sa réponse est cinglante mais résume l’état d’esprit d’un champion qui aime son « métier ».
« Franchement, je ne comprends pas comment on peut ne pas y prendre du plaisir. Je crois qu’ils ont complètement perdu le sens des réalités. Je comprends qu’on puisse se fatiguer. Moi aussi, je suis fatigué. Je voyage beaucoup et je découvre différentes réalités à travers le monde. On a vraiment de la chance. À mon humble avis, chaque matin, je me réveille et j’apprécie d’être là. Même si je perds des matchs, ce n’est pas grave, je suis juste en colère pour la journée. Je ne sais pas. Si vous voulez participer à moins de tournois, restez chez vous. Personne ne vous oblige à être ici »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 08:12