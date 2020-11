Demain aura lieu un autre match décisif. Novak Djokovic et Alexander Zverev s’affronteront pour une place en demi-finale. Un choc qui devrait faire des étincelles. David Ferrer, entraîneur de l’Allemand, a affiché sa confiance au micro d’El Transitor.

« Le jeu de Zverev peut faire mal à Djokovic. Ce sera très difficile de le battre, il joue très bien et nous allons avoir un match difficile. Bien sûr, nous pouvons le battre, mais pour cela, Alexander doit jouer son meilleur tennis. L’entraîneur aide, mais celui qui prend les décisions, celui qui est sur le terrain et qui décide, qui joue et qui gagne, c’est le joueur« , a annoncé l’Espagnol.