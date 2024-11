Alors que Carlos Alcaraz, toujours malade, a décidé d’an­nuler une partie de son entraî­ne­ment du jour à cause de problème pour respirer, son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, a bien voulu donner des nouvelles de son joueur chez nos confrères de la presse régio­nale espa­gnole.

« Dès qu’il commence à bouger un peu, c’est diffi­cile pour lui, surtout au niveau de la respi­ra­tion. C’était un mauvais moment pour tomber malade. Nous avons tous joué dans des circons­tances où nous ne nous sentions pas bien. Je suppose que Carlos fera de même demain (mercredi). Demain, à 100 %, ce sera diffi­cile. Rublev est un joueur qui bouge beau­coup, il faut être très bien dans ses jambes et, en ce moment, c’est ce qui lui coûte un peu plus, la récu­pé­ra­tion entre les points. Il est dans l’in­connu, on va voir, sans jouer aujourd’hui (mardi), comment son corps récu­père et, s’il est un peu mieux demain, alors il essaiera de donner tout ce qu’il a à l’in­té­rieur. C’est diffi­cile, mais il n’y a pas d’autre option. Pour l’ins­tant, nous devons essayer de récu­pérer physi­que­ment. Il sait qu’il est plus diffi­cile de se quali­fier que l’année dernière, car cette fois il n’a pas gagné un seul set. »